В 2 районах Казани снова ограничат движение

В Казани на время будут ограничены движение и парковка любого транспорта в Ново-Савиновском и Приволжском районах. Причина ограничения - проведение Игр БРИКС в городе.

Территория от улиц Мавлютова до КПП Деревни Уневерсиады перекроют до 28 июня 2024 года. Исключением являются машины, у которых будут специальные пропуски.

Помимо этого, до 22 июня 2024 года, запрещена парковка в районе дома на улице Козина, 2. Об этом рассказали в пресс-службе казанской администрации.

Ранее мы писали о тои, что Казань находится на первом месте в списке самых безопасных городов России для отдыха. В столице Татарстана было зафиксировали лишь 0,1% чрезвычайных происшествий в летнее время.

Кроме того, город Казань в мае оказался в перечне 10 популярных направлений отдыха для тех, кто путушествует в одиночестве.