Казань на 1 месте в списке самых безопасных городов РФ для отдыха

Казань находится на первом месте вместе с Калининградом в списке самых безопасных туристических российских городов. Об этом сообщили в городской администрации.

В столице Татарстана было зафиксировали лишь 0,1% чрезвычайных происшествий в летнее время.

После Казани и Калининграда следуют Москва и Туапсе. А вот город Санкт-Петербург, хоть и является одним из самых популярных туристических направлений, попал в список самых опасных городов для путешествий.

Кроме того, город Казань в мае оказался в перечне 10 популярных направлений для отдыха в одиночку.

Ранее мы писали о том, что сборная РФ находится на 1 месте в медальном зачете по результатам 6 дней Игр БРИКС в Казани.

18 июня 2024 года, команда из России взяла 16 золотых и 2 бронзовые медали. Всего в списке россиян 262 награды (131–80–51 соответственно).