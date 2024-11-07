На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км
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На дороге А-295, которая считается продолжением Горьковского шоссе и выездом из региональной столице Татарстана, случилось дорожное происшествие.
По информации телеграм-канала «Регион 116», водители оказались в пробке из-за перевертыша. По предварительным данными, транспорт вылетел в кювет.
На месте находились работники Государственной автомобильной инспекции и сотрудники скорой медицинской помощи. О погибших и травмированных пока ничего неизвестно.
Подписчики написали в комментариях, что все могло произойти из-за гололедицы и метели. По этой причине автовладельцы застряли в заторе на трассе под Казанью.
По информации сервиса «Яндекс Карты», длина пробки - 4,7 км: от п. Грузинский до п. Дубровка.
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