Уже ищут сотрудников: супермаркет голландского бренда откроется в Казани на месте «Бахетле»

В Казани на месте «Бахетле» на проспекте Ямашева откроется супермаркет голландского бренда

На месте супермаркета «Бахетле», расположенного в одноименном торговом центре на проспекте Ямашева откроется федеральный Eupospar. Компания приступила к поиску сотрудников, о чем стало известно благодаря появившейся на HeadHunter информации. Согласно опубликованному объявлению, в магазин ищут администратора на зарплата от 70 тысяч рублей. Средняя зарплата, которую предлагает ритейлер - 50-60 тысяч рублей.

Супермаркет голландского бренда Eurospar в торговом центре «Бахетле» станет уже девятым в Казани. Первый открылся еще в 2014 году. Сеть развивает нижегородское ООО «Спар Миддл Волга».