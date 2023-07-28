Новости Казани
· Полина Модестова

Увидят, как очищается вода: участники проекта «Горожанин-ученый» посетят «Казаньоргсинтеза»

Участники проекта «Горожанин-ученый» посмотрят комплекс водоподготовки «Казаньоргсинтеза»
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Занятие лаборатории «Горожанин-ученый» в следующий раз будет проходить на комплексе водоподготовки «Казаньоргсинтеза». Присоединиться к нему могут все желающие совершеннолетние жители города. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Коспекс водоподготовки обеспечивается жылие районы и предприятия питьевой водой. Участники занятия узнают, как очищается вода при помощи двухступенчатой технологии. Занятие пройдет 1 августа 2023 года. Начало в 9:30. Завершится оно в 12:30 утра.

Проект «Горожанин-ученый» реализуется в Казани уже во второй раз. Всего будет проведено 12 занятий. Здесь местные жители могут познакомиться с экосистемой Казаки и даже разработать собственный кейс.

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