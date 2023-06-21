Увеличился средний балл: в Татарстане 156 выпускников смогли получить 100 баллов по ЕГЭ

В Татарстане в 2023 году 156 выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов

В Татарстане в 2023 году 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, о чем сообщил накануне, 20 июня 2023 года, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что четыре выпускника получили максимальный балл по профильной математике, а 54 - по русскому языку. Еще 65 человек сдали на сто баллов литературу, двое - географию, трое - физику, двоих удалось заработать максимум баллов по истории, а 26 - по химии.

Министр уточнил, что эти итоги являются предварительными. Помимо этого он отметил, что в республике стал выше средний балл по химии - он составил 66,74, что на пять выше, нежели в прошлом году. Еще на семь баллов увеличился средний результат по литературе - до 72,67. Известно, что одного выпускника были вынуждены удалить с экзамена по русскому языку.