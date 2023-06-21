Новости Казани
· Полина Модестова

Увеличился средний балл: в Татарстане 156 выпускников смогли получить 100 баллов по ЕГЭ

В Татарстане в 2023 году 156 выпускников получили на ЕГЭ по 100 баллов
Увеличился средний балл: в Татарстане 156 выпускников смогли получить 100 баллов по ЕГЭ

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Татарстане в 2023 году 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, о чем сообщил накануне, 20 июня 2023 года, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что четыре выпускника получили максимальный балл по профильной математике, а 54 - по русскому языку. Еще 65 человек сдали на сто баллов литературу, двое - географию, трое - физику, двоих удалось заработать максимум баллов по истории, а 26 - по химии.

Министр уточнил, что эти итоги являются предварительными. Помимо этого он отметил, что в республике стал выше средний балл по химии - он составил 66,74, что на пять выше, нежели в прошлом году. Еще на семь баллов увеличился средний результат по литературе - до 72,67. Известно, что одного выпускника были вынуждены удалить с экзамена по русскому языку.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

16 часов назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Общество

день назад

Остался 1 день, потом деньги сгорят: россиянам, у которых есть карта «Мир», дали время до 20 июня

служба по отраве тараканов

Новости Казани

день назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

литьё латуни на заказ в Москве

Новости Казани

день назад

Сработала систем оповещения: в Казани эвакуируют торговый центр

Новости Казани

2 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

23 часа назад

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям

Новости Казани

22 часа назад

"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты
Лонгриды
22 часа назад

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Новости Казани

18 минут назад

"Рекомендован к избранию": была одобрена кандидатура спикеры Госсовета республики Фарида Мухаметшина

Новости Казани

33 минуты назад

Заперли малышку в подсобке: в Татарстане проверяют информацию об издевательствах над ребенком

Новости Казани

53 минуты назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Новости Казани

час назад

Покупка обошлась в 17 миллионов: «Веснянкинские бани» продали спустя почти год после смерти владельца
"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт
Новости Казани
3 минуты назад

"Проведут технические работы": в Казани отделения ГИБДД временно не будут регистрировать транспорт

Новости Казани

час назад

Рекорд, к которому долго шли: в Казани в этом году откроют сразу четыре школы

Новости Казани

2 часа назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

13 часов назад

Соберутся представители девяти регионов: в Казани пройдет фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников
Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию
Полезное
6 дней назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию