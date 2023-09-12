Увеличился план по числу жителей: появится город-спутник между Казанью и Зеленодольском

Между Казанью и Зеленодольском возведут город-спутник на 182 тысячи человек

План жилой застройки «Большого Зеленодольска» - территории между Зеленодольском и Казанью - вырос на 40% и достиг 5,7 миллиона квадратным метров. Помимо того, как сообщает «БИЗНЕС Online», увеличился и план по числу жителей - со 150 тысяч до 182,6 тысячи человек, что составляет 21%.

Власти района заявляют, что разрешение на строительство будут выдавать с учетом существующей инфраструктуры - как инженерной, так и социальной.

Напомним, что проект застройки города-спутника «Большой Зеленодольск» был разморожен в 2020 году после десяти лет простоя. В основу проект была положена концепция, подготовленная ГУП «Таинвестгражданпроект» в начале нулевых еще для проекта «Зеленый Дол». На протяжении последних трел лет застройщики строили по проектному предложению, которое не включало детальных расчетов.