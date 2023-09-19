Увеличат количество транспорта: на маршруте Казань – Аэропорт – Казань запустят дополнительные электрички

На маршруте Казань – Аэропорт – Казань с 20 сентября запустят дополнительные электрички

На маршруте Казань - Аэропорт - Казань с 20 по 22 сентября будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Связано это с проведением в МВЦ «Казань-Экспо» Международного форума Kazan Digital Week - 2023.

Электричка №6614, проследующая от Казани в аэропорт, будет отправляться в 10:50. Прибытие в 11:10. Состав же с обратным направлением, от аэропорта до Казани, будет отправляться в 15:22. Прибытие планируется в 15:42. Промежуточных остановок на маршруте не предусмотрено.

Увеличат также на этот период и составность пригородных поездов №6701/6702, 6703/6704, 6705/6706, 6707/6708, 6709/6710, 6711/6712, 6713 до шести вагонов.

В прошлом году Kazan Digital Week собрал больше 18 тысяч человек из 65 стран. Они присоединились к программе как в онлайн-, так и в офлайн-формате.