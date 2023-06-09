Устроили уличные гонки: в Казани студент насмерть сбил пешехода, который шел на красный

В Казани 18-летний член сборной Татарстана по боксу на Mercedes насмерть сбил человека

В Казани произошло смертельное ДТП на Лево-Булачной улице. Сообщается, что студенты РГУП на автомобиле иностранной марки сбили насмерть пешехода.

На записи с видеорегистратора видно, что машины решили устроить уличные гонки. Один из водителей заметил, что по пешеходному переходу на красный идет человек, и успел затормозить, избежав аварии. Второму водителю этого сделать не удалось, в результате чего пешеход был насмерть сбит.

Как сообщает "КП-Казань", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, за рулем "Мерседеса", который сбил пешехода, находился 18-летний член сборной Татарстана по боксу, студент Российского государственного университета правосудия, сын директора строительной компании. Кадры аварии публикует телеграм-канал "Казань News"