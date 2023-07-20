Устранять будут до завтра: в Казани возле цирка провалился асфальт

В Казани возле цирка 19 июля провалился асфальт над коллектором

Возле цирка в Казани провалился асфальт над канализационным коллектором. Авария произошла накануне, 19 июля. Причиной стало разрушение верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. В МУП «Водоканал» отметили, что устранить ее удастся к завтрашнему дню.

Авария произошла на коллекторе, диаметр которого 500 мм глубиной залегания два метра. Рабочие вчера установили ограждения. Специалистами будет заменен участок трубопровода. Для выполнения работ не отключались сети водоотведения, для чего на участке были установлены откачивающие средства.

Одна из трех полос по Кремлевской набережной была закрыта на время проведения работ. По ней планируют восстановить движение завтра, когда все работы подойдут к концу.