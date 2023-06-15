Новости Казани
· Полина Модестова

Ущерб в 9 с лишним миллионов: бывшего ректора КХТИ хотят отправить в колонию

Бывшего ректора КХТИ Сергея Юшко хотят отправить в колонию на 6 лет и 7 месяцев
Ущерб в 9 с лишним миллионов: бывшего ректора КХТИ хотят отправить в колонию

pixabay

Подписаться в Telegram

Вахитовский районный суд Казани приступил к делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Гособвинение сегодня запросило для него 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, что обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Общий ущерб, который был причинен его действиями, оценили в 9,7 миллиона рублей. По официальной версии, он фиктивно работал деканом одного из факультетов КНИТУ-КХТИ, когда занимал пост руководителя технопарка "Идея". Как позже выяснилось, заявление было написано в СК выпускником вуза, который работал таксистом, сообщает business-gazeta.ru. Сам Сергей Юшко не признает вину.

Следующая новость ↓

Популярное

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани
Гид по скидкам Казани
7 часов назад

Ипотека за 1 рубль в месяц, покупка без первоначалки и не только: малоизвестные способы выгодно купить квартиру в Казани

Новости Казани

день назад

Мобилизация здесь и сейчас: в стране призвали готовить мужчин к обучению

Интересное в Казани

день назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани

сетка с мелкими ячейками от тараканов

Общество

18 часов назад

Россиянам начали массово приходить письма с подписью «призыв по мобилизации» и «всеобщая мобилизация 2023»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

заправка кондиционера в Красноярске

Лонгриды

9 часов назад

Пожар начался с пятого этажа: стали известны подробности возгорания на Чехова в Казани

Новости Казани

8 часов назад

Были устроены пожарными: в Альметьевске мужчины дали взятку, чтобы избежать мобилизации

Новости Казани

день назад

"Годовые обойдутся в 218 тысяч": в Казани хотят ввести абонементы на платные парковки

Новости Казани

7 часов назад

В пути десять часов: из Казани в Соль-Илецк пустят автобусы

Новости Казани

день назад

От удара перевернулась на крышу: в Казани в час пик произошло ДТП на трамвайных путях
Лонгриды
2 дня назад

«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

«Много пьяных, полиция спит»: Как в Казани прошло празднование Дня России

Новости Казани

час назад

Ущерб в 9 с лишним миллионов: бывшего ректора КХТИ хотят отправить в колонию

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

Новости Казани

4 часа назад

Одобрили единогласно: В Тукаевском районе выбран новый имам-мухтасиб

Новости Казани

4 часа назад

"Его площадь - 30 тысяч квадратных метров": KazanExpress планирует продать склад в свияжском логоцентре
Закрыли на несколько месяцев: в Казани закрыли мост через Киндерку
Новости Казани
час назад

Закрыли на несколько месяцев: в Казани закрыли мост через Киндерку

Новости Казани

4 часа назад

Не выбрал безопасную скорость: в Челнах водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

Новости Казани

4 часа назад

Людей обеспечат едой и временным жильем: в Казани 142 человека остались без крова из-за пожара в пятиэтажном доме

Новости Казани

5 часов назад

Потратят 352 миллиона: в Казани отремонтируют еще четыре детских сада
Эволюция продаж недвижимости. Как казанским риелторам получить новые возможности для работы
Интересное в Казани
6 дней назад

Эволюция продаж недвижимости. Как казанским риелторам получить новые возможности для работы