Ущерб в 9 с лишним миллионов: бывшего ректора КХТИ хотят отправить в колонию

Бывшего ректора КХТИ Сергея Юшко хотят отправить в колонию на 6 лет и 7 месяцев

Вахитовский районный суд Казани приступил к делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Гособвинение сегодня запросило для него 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

Напомним, что обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Общий ущерб, который был причинен его действиями, оценили в 9,7 миллиона рублей. По официальной версии, он фиктивно работал деканом одного из факультетов КНИТУ-КХТИ, когда занимал пост руководителя технопарка "Идея". Как позже выяснилось, заявление было написано в СК выпускником вуза, который работал таксистом, сообщает business-gazeta.ru. Сам Сергей Юшко не признает вину.