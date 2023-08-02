«Уход артиста - настоящая потеря»: казанский театр оперы и балета покинули иностранный артисты

Иностранные артисты покинули театр оперы и балета имени Джалиля в Казани

Александр Каггеджи и Манна Кувабара покинули балетную труппу театра оперы и балета имени Мусы Джалия, о чем они сообщили своих социальных сетях. На протяжении восьми лет английский танцовщик и хореограф итальянского происхождения работал в Казани. Как заявил сам Александро Каггеджи, этот город станет для чего частью души и всегда будет иметь особое место в сердце.

Он отметил, что надеется скоро вновь увидится. однако сейчас, пишет хореограф, пришло время сделать шаг вперед - «в новую творческую жизнь».

Причины принятия такого решения артисты не озвучивали. На данный момент пара отдыхает в Европе, а куда отправятся дальше - неизвестно. Возможно и в один из российских театров оперы и балета.

Балетный критик Лейла Гучмазова заявила, что уход артиста - настоящая потеря, сообщает inkazan.ru. Она предположила, что в театре не были созданы нужные условия.