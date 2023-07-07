Новости Казани
· Полина Модестова

Удастся открыть на год раньше: в Казани благотворители помогли собрать средства на постройку второго хосписа

Благотворители собрали 1,6 млн рублей на строительство второго хосписа Казани
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Больше 1,6 миллионов рублей было передано на строительство второго казанского хосписа. Средства удалось собрать при помощи проведения турнира по гольфу «Ак чәчәкләр». Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов отметил, что дети и взрослые, которые болеют онкологией, нуждаются во втором здании хосписа.

Благодарность за поддержку всех неравнодушных людей выразил основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Он отметил, что благодаря поддержке людей второй хоспис откроется на год раньше.

На данный момент проводятся работы по благоустройству помещения зимнего сада, где будут отдыхать пациенты. К концу августа планируется завершение всех строительных работ. В начале 2024 года здание начнет принимать первых пациентов.

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