44% работников промышленности ФРГ сообщили о возросшей нагрузке

Почти половина работников немецкой промышленности столкнулась с ростом умственной или физической нагрузки из-за кризиса: об этом заявили 44% участников опроса, проведённого среди 1153 сотрудников компаний ФРГ.

Опрос провёл институт YouGov по заказу швейцарской финансовой компании Swiss Life и профсоюза IG BCE. Главными причинами респонденты назвали меры экономии и программы повышения эффективности (49%), а также сокращение штата или отказ от заполнения вакансий (48%). Ещё 29% отметили частичный рост стресса.

Сильнее давление ощущают производственники: о возросшей нагрузке сообщили 59% работников производства, тогда как среди административных и офисных сотрудников — 37%. Председатель профсоюза Михаэль Василиадис предупредил, что экономисты и политики должны воспринять это как «тревожный звонок из самого сердца промышленной реальности».

Более половины опрошенных (54%) ожидают роста требований к личной гибкости и стрессоустойчивости, ещё 33% предполагают частичное увеличение. Абсолютное большинство готовится к ухудшению ситуации. При этом 37% сотрудников до 30 лет опасаются, что искусственный интеллект сделает их рабочие места ненужными, среди работников 46–61 года таких 17%.