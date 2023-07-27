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· Полина Модестова

Участие бесплатно: в Казани всех желающих научат делать браслеты по технике кумихимо

Во дворе Присутственных мест жителей Казани научат делать браслеты в технике кумихимо
Участие бесплатно: в Казани всех желающих научат делать браслеты по технике кумихимо

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

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Во дворе Присутственных мест Казанского Кремя 30 июля будет проведен мастер-класс по изготовлению узорчатого браслета. Участие в нем бесплатное. Присутствующих научат делать украшения по старинной японской технике плетения из ниток - кумихимо.

К занятию может присоединиться любой желающий в возрасте от семи лет. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке. Мастер-классы будут проходит в 10:00, 10:30 и 11:00.

Если в этот день будет дождь или температура воздуха опустится ниже 15 градусов, встреча будет перенесена в Центр ремесел, расположенный в здании Присутственных мест, 2 подъезде, на 2 этаже.

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