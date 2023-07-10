Новости Казани
· Полина Модестова

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

У жителей Казани появилась жуткая сыпь после купания в Изумрудном озере
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Жители Казани, которые искупались в озере Изумрудное, в социальных сетях стали жаловаться на неизвестную сыпь, которой покрылись после отдыха. Люди прикрепляют соответствующие фотографии.

Одна из жительниц опубликовала в телеграм-канале "В Казани Поймут" пост, где сообщила, что она с детьми купалась на Карьере в Юдино, после чего у ребенка пошла ужасная сыпь. Женщина также отметила, что у ее соседей, который тоже так купались, точно такие же высыпания. Она предположила, что это Церкариоз.

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзором был опубликован список водоемов, купание в котором запрещено. Карьера в поселке Юдино среди них не было. Официальной информации о случившемся пока что не поступало.

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