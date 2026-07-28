Татарстанцы могут оформить предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura90s в МТС

МТС сообщает о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии HUAWEI Pura90s с камерой с суперзумом и ярким летним дизайном. Также открыт старт продаж наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S с обновленным оформлением. Татарстанцы и жители других регионов уже могут оформить покупки в интернет-магазине МТС.

Смартфон HUAWEI Pura90s Pro Max доступен в пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом черном цветах. Смартфон HUAWEI Pura90s Pro представлен в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном цветах. До 31 июля при покупке смартфонов пользователи получат скидку 10 тысяч рублей.

HUAWEI FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом. До 31 июля при покупке HUAWEI FreeClip 2 S пользователи получат скидку 6 тысяч рублей.

Стоимость новинок в МТС:

- HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 64 990 рублей;

- HUAWEI Pura90s Pro в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 74 990 рублей;

- HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ — 84 990 рублей;

- HUAWEI Pura90s Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ — 94 990 рублей;

- HUAWEI FreeClip 2 S — 22 990 рублей.

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. HUAWEI уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Телеобъектив 200 МП смартфона HUAWEI Pura 90s Pro Max позволяет получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. Также гаджет оснащен камерой 50 МП с большим сенсором RYYB 1/1,28 дюйма, за счет чего портреты с подсветкой сохраняют насыщенность и высокую контрастность света и тени. В смартфонах серии HUAWEI Pura 90s в полный цикл работы с фотографиями интегрированы возможности искусственного интеллекта, что делает качественное редактирование интуитивно понятным.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 S сочетают выразительный дизайн и комфорт для повседневного использования. Вместимость зарядного чехла увеличена на 20%, что позволяет разместить не только наушники, но и небольшие аксессуары. В наушниках использована обновленная легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим характерный металлический блеск. Конструкция обеспечивает удобную и надежную посадку, сочетая комфорт и выразительный внешний вид. Открытая конструкция обеспечивает четкое звучание и высокое качество передачи голоса, сохраняя комфорт при повседневном использовании.