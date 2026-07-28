Новости Татарстана

В Татарстане из-за жары ограничили движение фур

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане 28 июля из-за жары временно ограни...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане 28 июля из-за аномальной жары временно ограничили движение тяжеловесных грузовиков по федеральным трассам. Ограничения действуют с 8 утра до 8 вечера при температуре воздуха выше +32 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Мера связана с риском повреждения дорожного покрытия — асфальт может плавиться под тяжестью фур. Аналогичные ограничения ввели еще в девяти субъектах России: Башкортостане, Коми, Пермском крае, Кировской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что жара опасна и для самих водителей. Перегрев организма в сочетании с усталостью снижает концентрацию и скорость реакции. Длительное нахождение за рулем в жару может привести к ухудшению самочувствия и даже потере сознания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

химия против борщевика

Новости России

22 часа назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

23 часа назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

разработка сайта визитки в Москве

Технологии

9 часов назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Новости России

день назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Технологии

16 часов назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

2 часа назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения
Экономика
3 часа назад

Индия проявила интерес к закупкам российского арктического СПГ

Индия проявляет интерес к закупкам сжиженного п...

Технологии

час назад

Китайские ИИ-модели начали выдавать себя за Claude

Интересное в Казани

день назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

Новости Казани

2 часа назад

У поликлиники №18 в Казани появятся новые платные парковочные места

Кулинария

6 часов назад

Яблочный пирог за 5 минут: нежнее шарлотки и без лишней возни
HONOR раскрыла детали камер Robot Phone и назва...
Технологии
5 часов назад

HONOR раскрыла детали камер Robot Phone и назвала дату презентации

Технологии

6 часов назад

Микродрон Tornyol Systems впервые сбил насекомое в воздухе

Технологии

7 часов назад

Ученые ДВФУ создали программу для робота-тренажера, ускоряющую реабилитацию рук

Кулинария

9 часов назад

Торт без духовки и сгущёнки: нежный «Муравейник» за 15 минут
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
5 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин