В Татарстане из-за жары ограничили движение фур

В Татарстане 28 июля из-за аномальной жары временно ограничили движение тяжеловесных грузовиков по федеральным трассам. Ограничения действуют с 8 утра до 8 вечера при температуре воздуха выше +32 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Мера связана с риском повреждения дорожного покрытия — асфальт может плавиться под тяжестью фур. Аналогичные ограничения ввели еще в девяти субъектах России: Башкортостане, Коми, Пермском крае, Кировской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что жара опасна и для самих водителей. Перегрев организма в сочетании с усталостью снижает концентрацию и скорость реакции. Длительное нахождение за рулем в жару может привести к ухудшению самочувствия и даже потере сознания.