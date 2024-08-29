У «Ак Барса» нет плана подписывать новых игроков

На пресс-конференции, предшествовавшей началу сезона, генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин рассказал о процессе формирования команды. Он сообщил, что некоторые позиции по-прежнему вызывают у них беспокойство.

"Вопрос с вратарями уже решен. Защитники тоже укомплектованы. Теперь ищем нападающих — праворукого, центрального или крайнего. Центр, безусловно, имеет большее значение, ведь это более универсальная позиция. У нас есть скауты, которые мониторят рынки, но пока свободные игроки не соответствуют нашим требованиям. Рассматриваем как российских, так и зарубежных кандидатов", - отметил Валиуллин.

Он также добавил, что не следует ожидать сделок в ближайшем будущем. Валиуллин подчеркнул, что команда уже обладает боеспособным составом, а молодые игроки должны получить свои возможности.