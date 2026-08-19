Новости Казани

ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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После двухлетней реконструкции казанский ТЮЗ снова открыл двери в историческом здании на улице Островского. Обновленный театр в первый же вечер осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов, экскурсию для него провели юные актеры. За время работ труппа играла более чем на 50 площадках — в ДК, школах и других театрах, а с декабря обосновалась в бывшем здании театра Тинчурина на улице Горького.

Теперь у ТЮЗа появились пространства, которых раньше не было. На втором этаже открыли Малый зал в формате black box — там планируют работать молодые режиссеры, актеры и драматурги. Оборудовали зону для беби-театра, подняли лифты и создали безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями. Во дворе отремонтировали аварийное здание: там разместились собственные мастерские, а летом спектакли можно будет смотреть под открытым небом.

Возвращение домой ждали почти 30 лет. После пожара в ночь на 31 января 1995 года здание восстанавливали около шести лет, но капитальной реконструкции так и не было. Народная артистка Татарстана Нина Калаганова, отдавшая ТЮЗу 56 лет, эмоционально поблагодарила Минниханова и сказала, что театру «подарили крылья для будущих свершений». Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева добавила: теперь театр должен стать живым пространством, куда можно прийти не только на спектакль, но и на экскурсию, квартирник или в детскую студию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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