Туалетная бумага, сахар, а теперь рис: Почему дорожают товары в России и чем стоит запастись жителям Казани

Экономист из Казани рассказал, отразится ли повышение оптовых цен на рис на рознице

Российские производители риса сообщили торговым сетям о том, что поднимут оптовые цены на 10 – 30 % в связи с проблемами с урожаем. Однако ритейлеры пока не торопятся повышать цены, поскольку от резкого подорожания может упасть спрос на продукт. В чем причины повышения цен на рис? И поднимутся ли они? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА РИС?

Официально причиной повышения цен на рисовую крупу является авария на Федоровском гидроузле. Он снабжал влагой большую часть рисовых полей того региона, в котором произрастает основной объем риса в России. Однако, по мнению Ирека Галямова, не исключено, что авария на гидроузле - это всего лишь предлог для поднятия цен, а истинная причина такой ситуации заключается в закрытии экспорта риса.

«Возможно, оптовые держатели риса пришли к какому-то соглашению, чтобы сделать себе сверхприбыль. Экспорт риса сейчас закрыт, весь продукт остается в России. И в такой ситуации оптовики, возможно, хотят сформировать панические настроения в отношении закупок товара. Понятно ведь, как действует эта схема. Начинают повышать цены, и люди начинают скупать продукт. А потом уже получается такой эффект, что когда около одной полки стоят много людей и начинают что-то выбирать, человек думает: «А, у них есть какая-то инсайдерская информация, что нужно закупаться эти товаром. Значит, надо брать». И в такой ситуации он купит даже тот продукт, который ему и не нужен», - рассуждает собеседник издания.

На фото: Ирек Галямов. Фото предоставлено Иреком Галямовым.

ЗАКУПКА ВПРОК И АЖИОТАЖ НА ПРОДУКТЫ

Тенденция запасаться впрок наиболее характерна для пожилых людей, отмечает эксперт. Впрочем, весной 2020 года, когда начиналась пандемия коронавируса, так поступали и не только пожилые. Причем иной раз скупали продукты в таких объемах, что они потом не могли сохраниться в нормальном виде.

«У меня были знакомые, которые мешками все скупали во время пандемии - рис, гречку. И в итоге в мешках завелись черви, какие-то насекомые, и пришлось все выбросить», - рассказал Галямов.

Такая ситуация, когда появляется ажиотаж на тот или иной продукт, наблюдалась и в прошлом году в отношении сахара. Однако сахар все же более уникальный продукт, чем рис. Поэтому ажиотаж на рис вызвать сложнее, считает эксперт.

«Для сахара ведь сложно найти товары-заменители, адекватные по цене: такие как, например, патока, шоколад. А у риса они есть», - говорит Галямов. – «Например, булгур – прямой заменитель риса. Кроме того, если рис дорогой, можно есть гречку, овсянку, еще что-то, картофель, в конце концов. Или же можно употреблять рис в меньшем количестве».

Фото: "Комсомольская правда"

Единственный случай, в котором для риса невозможно найти аналог, - это суши и роллы. Однако, учитывая очень большую наценку, с которой идут эти продукты в кафе, на их цене подорожание риса вряд ли как-то отразится, считает экономист.

Таким образом, по мнению Галямова, в целом повышение цен на рис будет ощутимо только для тех людей, которые часто употребляют рис и не заменяют его другими продуктами.

ПОДНИМУТСЯ ЛИ ЦЕНЫ НА РИС?

Пока сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с ценами на рис в рознице.

«Ритейлеры будут отталкиваться от цен оптовых продавцов. Но не все же оптовые продавцы согласятся поднимать цены на рис. Кроме того, цены будут зависеть и от урожайности, и от других факторов. Трудно спрогнозировать, как поведут себя ритейлеры в этой ситуации. Это вопрос взаимодействия ритейлеров с оптовыми продавцами», - говорит Галямов.

По мнению экономиста, очень важно, чтобы Федеральная антимонопольная служба работала над тем, чтобы не было резкого повышения стоимости потребительской корзины.

Некоторые ритейлеры, такие как, например, «Лента», заявляют, что не готовы поднимать цены и ждут стабилизации ситуации на рынке. Резкое повышение стоимости риса может повлечь за собой снижение спроса и на другие товары, как отмечает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Фото: Parents.ru

В ближайшую неделю в Национальном рисовом союзе ожидают падения оптовых цен. По мнению исполнительного директора Национального рисового союза Михаил Радченко, на данный момент нет предпосылок для роста оптовых цен нет — с учетом действующего запрета на экспорт риса, его запасы в состоянии покрыть внутренний спрос. Кроме того, за 2022 год было выпущено очень большое количество рисовой крупы – 529 тысяч тонн.

В Минсельхозе России говорят, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и оснований для их роста в этом сезоне нет.