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«Транспорт уже выработал свой ресурс»: стало известно, из-за чего в Казани ломаются автобусы

В Ассоциации АТП РТ назвали причину частых поломок автобусов в Казани
«Транспорт уже выработал свой ресурс»: стало известно, из-за чего в Казани ломаются автобусы

Екатерина Кузьминых

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В Ассоциации АТП РТ объяснили, что число технических сходов общественного транспорта в Казани связано с жарким летом и износом автобусов. Перевозчики просят пассажиров относиться с пониманием к ситуации, когда на остановке приходится ждать транспорт дольше обычного. Отмечается, что в тех случаях, когда автобус сходит с линии, корректировка расписания на маршруте производится в режиме реального времени.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков рассказал, что на сегодняшний день автобусы старше 10 лет - это «головная боль». Он отметил, что они составляют треть казанского парка, 263 автобуса. Транспорт уже выработал свой ресурс, но заменить его попросту нет возможности.

«Утром из парка на маршрут автобус выходит в технически исправном состояние. На линии возникает внештатная ситуация, так как автобус неновый, а старше 10 лет. Нельзя предугадать, что может выйти из строя».

Известно, что ранее уже сталкивались с ситуациями, когда из строя выходит коробка передач, клинит тормозная система или течет радиатор. Отмечается, что водитель всегда действует по инструкции - о поломке сообщается диспетчеру, пассажиров пересаживают в другой автобус, а после транспорт отправляется на ремонт в гараж. В случае, если поломка не сложная, то техническая служба предприятия быстро устраняет ее и автобус выходит на маршрут на следующее утро, но бывают и серьезные поломки, когда автобусы остаются в гараже от нескольких дней до недели.

Отдельной проблемой становится жаркая погода, из-за которой у старых автобусов перегревается двигатель. Такие автобусы необходимо сразу же снимать с маршрута. Отмечается, что цена двигателя на сегодняшний день - около 600 тысяч рублей. Транспорт возвращается на маршрут после того, как двигатель охладится. За июнь этого года сходы автобусов старше 10 лет были зафиксированы на 11 маршрутах.

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