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Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Фото: соцсети

На Украине в зоне проведения специальной военной операции погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков. Он родился и вырос в Набережных Челнах.

Решение пойти на контрактную военную службу Сергей приняла в июле этого года. Обстоятельства гибели не сообщаются, подчеркивается лишь то, что он погиб при выполнении боевой задачи.

Сергей Корсаков - выпускник колледжа имени Поташева, технолог-машиностроитель.

Был членом молодежной организации "Форпост". Сергей Корсаков - сын практикующего челнинского адвоката, пишет издание Chelny-biz.ru.

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