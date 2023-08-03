Новости Казани
· Полина Модестова

Только два года назад мечтали о строительстве: в Казани совсем скоро откроют движение по Вознесенскому тракту

Стала известна дата запуска движения по Вознесенскому тракту в Казани
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По первому отрезку Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы уже 15 октября будет открыто движение автомобилей - на данный момент готовность участка составляет 94%. Сообщает об этом business-gazeta.ru, посетив пресс-тур с участием главы города Ильсура Метшина.

Мэр Казани отметил, что только два года назад все смотрели на перспективу строительства Вознесенского тракта и мечтали о том, какой будет дорога, а уже сейчас почти завершен первый этап.

Вознесенский тракт возводят с 2021 года. Предполагается, что первая очередь тракта, которая проходит от Гвардейской до проспекта Победы, должна снизить нагрузку на улицы Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Взлетную, а также проспект Альберта Камалеева. Известно, что цена вылетной магистрали 31,1 миллиард рублей.

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