Тест: насколько казанцы подвержены триггерам?

С 27 марта в 20:00 телеканал ТВ-3 начнет показ популярного российского сериала «Триггер» с красавцем-Максимом Матвеевым в главной роли. Картина станет продолжением вечерней линейки телеканал ТВ-3 - «Ужин с детективом», в которой герои расследуют самые необычные преступления и разгадывают тайны! Сериал расскажет о жизни экстравагантного столичного психолога Артёма Стрелецкого, который разгадывает психологические загадки, используя метод «триггера» – яркого и эмоционального воспоминания из прошлого.

В связи с этим, предлагаем тебе пройти тест, чтобы понять, насколько же ты подвержен Казанским триггерам?

У меня триггер на лошадей с Баумана

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У меня триггер, когда говорят, что чак-чак – башкирское блюдо

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У меня триггер, когда включается песня «Туган як» и я не могу не подпеть

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У меня триггер, когда слышишь песню Салавата и ноги сами идут в пляс

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У меня триггер, когда на фудкорте «КазаньМолла» предлагают пройти «небольшой опрос»

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У меня триггер, когда «Рубин» попал в ФНЛ

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