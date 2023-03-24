Тест: насколько казанцы подвержены триггерам?
С 27 марта в 20:00 телеканал ТВ-3 начнет показ популярного российского сериала «Триггер» с красавцем-Максимом Матвеевым в главной роли. Картина станет продолжением вечерней линейки телеканал ТВ-3 - «Ужин с детективом», в которой герои расследуют самые необычные преступления и разгадывают тайны! Сериал расскажет о жизни экстравагантного столичного психолога Артёма Стрелецкого, который разгадывает психологические загадки, используя метод «триггера» – яркого и эмоционального воспоминания из прошлого.
В связи с этим, предлагаем тебе пройти тест, чтобы понять, насколько же ты подвержен Казанским триггерам?
У меня триггер на лошадей с Баумана
Да Нет
У меня триггер, когда говорят, что чак-чак – башкирское блюдо
Да Нет
У меня триггер, когда включается песня «Туган як» и я не могу не подпеть
Да Нет
У меня триггер, когда слышишь песню Салавата и ноги сами идут в пляс
Да Нет
У меня триггер, когда на фудкорте «КазаньМолла» предлагают пройти «небольшой опрос»
Да Нет
У меня триггер, когда «Рубин» попал в ФНЛ
Да Нет
Результаты:
Если у тебя получилось от 1 до 3 «Да», то ты совсем не страдаешь от казанских триггеров. Поздравляем!
Если у тебя от 4 до 5 «Да», то тебе стоит проработать некоторые травмы. Съешь чак-чак и не переживай!
Если у тебя получилось 6 «Да», то ты – удивительный человек! Признавайся, всю жизнь живешь в Казани?