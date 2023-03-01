"Температурные качели, барические пилы и резкие перепады": метеоролог сообщил, какой будет весна 2023 года в Татарстане

Метеоролог Переведенцев рассказал, какой в Татарстане будет весна 2023 года

Март 2023 года будет незначительно теплее климатической нормы, и осадков будет в пределах нормы. Об этом заявил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По его словам, от марта тепла ждать нет смысла, по сути, это еще наполовину зимний месяц, хоть и пришла календарная весна.

"Ранней весна будет лишь в том случае, если мы будем находиться под влиянием циклонической активности с Атлантики или со Средиземного моря, только они приносят тепло и влагу. Если на нас будет действовать Сибирский антициклон, весна будет затяжной, ее начало будет холодным", – цитирует ученого "Татар Информ".

В этом году татарстанцам лучше готовиться к стандартной весне. Температурные качели, барические пилы или резкие перепады давления – это все присуще переходным сезонам года, отметил спикер.