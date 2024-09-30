В ЖК Светлый пьяные мужчины избили подростков в магазине

В Куюках одному местному жителю показалось, что его якобы толкнули, тогда он решил вывести детей на улицу. Через некоторое время к мужчине подошли еще 3-4 человека. Они все вместе делали попытки выгнать подростков на улицу. Когда ребята отказались, те принялись бить их в магазине. Мужчин еще не нашли. Об этом рассказали в телеграм-канале "Салмачи–Куюки | Онлайн".