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В ЖК Светлый пьяные мужчины избили подростков в магазине

Местному жителю показалось, что его якобы толкн...

Салмачи–Куюки | Онлайн

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В Куюках одному местному жителю показалось, что его якобы толкнули, тогда он решил вывести детей на улицу. Через некоторое время к мужчине подошли еще 3-4 человека. Они все вместе делали попытки выгнать подростков на улицу. Когда ребята отказались, те принялись бить их в магазине. Мужчин еще не нашли. Об этом рассказали в телеграм-канале "Салмачи–Куюки | Онлайн".

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