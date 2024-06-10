Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Талибы приехали на форум «Формируя будущее» в Казани

Подписаться в Telegram

На форум "Формируя будущее" прибыла группировка Талибан (организация запрещена в России), пишет РИА Новости.

Участникам конференции показали анатомический стол "Пирогов". Такая разработка помогает детям лучше освоить анатомию человека. Как рассказал представитель разработчика, примерно 200-300 столов установили в школах.

Напомним, международный форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На нем специалисты будут показывать успехи российской системы образования.

Ранее мы писали о том, что Иннополису исполнилось 9 лет, как отпраздновали день основания.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

Во дворе дома в Казани на улице Зорге прогремел взрыв

Новости России

час назад

Группа ПСБ запускает собственного оператора мобильной связи на сети Tele2

гербициды при борьбе с борщевиком эффективно

Лонгриды

5 часов назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Спортивные новости Казани

2 дня назад

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

установка противотуманных фар в Уфе

Новости Казани

день назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Новости Татарстана

7 часов назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Татарстана

7 часов назад

22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани

Новости Казани

день назад

В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

Новости Татарстана

день назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство
Новости Казани
3 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

45 минут назад

Талибы приехали на форум «Формируя будущее» в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

час назад

Смертельная драка на Ноксинском Спуске началась из-за угроз изнасилования

Новости Татарстана

4 часа назад

Известно о состоянии девочки, которая упала с пони на Сабантуе
В Татарстане ожидается +33 градуса
Новости Татарстана
25 минут назад

В Татарстане ожидается +33 градуса

Новости Казани

5 часов назад

У игрока «Ак Барса» Дмитрия Юдина нашли рак

Новости Казани

7 часов назад

Внезапно начал тонуть: в Казани на Изумрудном озере спасли 23-летнего парня

Новости Казани

день назад

Две скейт-площадки демонтируют в Казани
Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку
Интересное в Казани
4 дня назад

Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку