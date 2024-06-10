Талибы приехали на форум «Формируя будущее» в Казани

На форум "Формируя будущее" прибыла группировка Талибан (организация запрещена в России), пишет РИА Новости.

Участникам конференции показали анатомический стол "Пирогов". Такая разработка помогает детям лучше освоить анатомию человека. Как рассказал представитель разработчика, примерно 200-300 столов установили в школах.

Напомним, международный форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На нем специалисты будут показывать успехи российской системы образования.

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