Суперлуние и Голубая Луна одновременно: жители Казани смогут наблюдать удивительное явление

Жители Казани смогут увидеть суперлуние и Голубую Луну одновременно

В ночь с 30 на 31 августа жители Казани смогут невооруженным глазом наблюдать небесное явление, которое называют «голубым суперлунием». В это время в Казани ожидается теплая и ясная погода, осадков не предвидится. Лучше всего луну будет видно в промежуток между 3:00 и 4:00 утра - в этом время спутник окажется максимально близко к Земле.

В момент сближения Луна окажется на расстоянии в 357 344 км от Земли, сообщил Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс Погода». Максимальной точки спутник достигнет в 4:35 утра.

Отмечается, что лучше всего явление наблюдать на природе, подальше от города, где нет ярких источников искусственного света. В этом случае, если погода не испортится, за луной можно будет наблюдать всю ночь.