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Суд в Казани заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*

В конце июля текущего года оказалось, что сотру...

pixabay.com

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Суд заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*из Казани. Об этом стало известно на сайте судебной инстанции.

В марте минувшего года Министерство юстиции включило казанского блогера в число иноагентов. По информации ведомства, Айсин* рассказывал в изданиях других государств ложные сведения, которые касались принятия решений госорганами России, и выступал против СВО на территории Украины.

В конце июля текущего года оказалось, что сотрудники полиции объявили мужчину в розыск.

*Физлицо, является иностранным агентом.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты. Все случилось в ночь 10 августа 2024 года. Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей — 39-летнего и 36-летнего мужчин из Елабуги и еще 41-летнего жителя Менделеевска.

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