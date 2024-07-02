Суд отправил в СИЗО водителя за смертельное ДТП в Казани

Суд отправил в следственный изолятор участника жуткого ДТП на ул. Ершова в Казани — 32-летнего водителя автомобиля Porsche Cayman Василия Барнабишвили. Видео.

Напомним, автовладелец влетел в Granta. От полученных травм водитель отечественной легковушки умер.

По предварительным данным, мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание - 5 лет лишения свободы, однако специалисты обращают внимание на то, что у Василия есть только гражданство Казахстана, прописки он не имеет.

Он продолжительное время не мог оформить гражданство, однако сейчас пообещал это сделать.

Во время судебного заседания фигурант сообщил, что у него есть проблемы со здоровьем, а именно гастрит и грыжа.

Ранее мы писали о том, что в смертельном ДТП в Казани может быть виноват 33-летний мужчина. Его водительский стаж составил 14 лет.