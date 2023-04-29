Зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани

Гуляющие в Парке Победы жители и гости Казани были серьезно испуганы "зомби". В парке появился молодой человек, вероятно, находившийся в состоянии опьянения от психоактивных препаратов.

Парень шел шаркающей походкой зомбаря, вытянув вперед руки. Он сильно испугал мам и детишек, но, к счастью, агрессивным "зомби" не был - ни кусаться, ни драться не лез.

Местные жители говорят, что в парке подобное нашествие "зомби" происходит время от времени. С завидной регулярностью появляются такие же молодые парни и девушки под действием "химии". Вероятно, где-то рядом они находят "закладки".

