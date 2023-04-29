Новости Казани
· Служба новостей

Страшный зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани

Зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани
Страшный зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани

Фото: социальные сети

Гуляющие в Парке Победы жители и гости Казани были серьезно испуганы "зомби". В парке появился молодой человек, вероятно, находившийся в состоянии опьянения от психоактивных препаратов.

Парень шел шаркающей походкой зомбаря, вытянув вперед руки. Он сильно испугал мам и детишек, но, к счастью, агрессивным "зомби" не был - ни кусаться, ни драться не лез.

Местные жители говорят, что в парке подобное нашествие "зомби" происходит время от времени. С завидной регулярностью появляются такие же молодые парни и девушки под действием "химии". Вероятно, где-то рядом они находят "закладки".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды на 2023 год - посмотрите, когда вам греть воду чайниками

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина выпал из окна с 13 этажа и погиб (видео)

служба таракон

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина праздновал выход из тюрьмы и зарезал мать и отчима

Интересное в Казани

2 дня назад

Идем гулять: что казанцам взять с собой на улицу весной и летом

установка электрической духовки в Краснодаре

Новости Казани

4 часа назад

Основатель "Эфира" продал две радиостанции в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани за 590 миллионов рублей выставили на продажу здание гостиницы на Петербургской

Новости Казани

день назад

В Татарстане в ДТП с самосвалом на трассе М-7 погибла женщина, дети госпитализированы

Новости Казани

день назад

В Казани начнут работу магазины MAAG и Vilet, заменившие ушедшие бренды Zara и Stradivarius
Новости Казани
2 дня назад

В Куюках в ЖК "Светлый" рухнул строящийся дом - под завалами могут быть люди (видео)

В Куюках в ЖК "Светлый" рухнул строящийся дом - под завалами могут быть люди (видео)

Новости Казани

час назад

Страшный зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани

Новости Казани

час назад

Госсовет Татарстана опубликовал данные о декларациях депутатов: но сами депутаты свои доходы не показали

Новости Казани

2 часа назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему с вывозом мусора в Казани и районах РТ

Новости Казани

3 часа назад

В Казани построят три снегоплавильные камеры за почти полмиллиарда рублей
На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 миллионов рублей
Новости Казани
день назад

На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 миллионов рублей

Новости Казани

3 часа назад

+30, но дожди: синоптики предупредили о грядущем потеплении в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

Казань вошла в ТОП-10 лучших городов для отдыха в майские праздники

Новости Казани

5 часов назад

В Казани умер известный журналист и политтехнолог Владимир Марченко
«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной