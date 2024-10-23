Страны БРИКС в Казани утвердили итоговую декларацию саммита

Страны-участницы БРИКС подготовили итоговую декларацию саммита в региональной столице Республики Татарстан. В документе есть общие оценки ситуации в странах и цели объединения. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Владимирович Путин.

Президент сказал, что если ни у кого нет никаких возражений, то декларацию можно считать принятой.

Путин отметил, что декларацию в планах распространить в ООН.

Напомним, саммит БРИКС продлится в региональной столице Татарстана до 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон, который прибыл на саммит БРИКС в Казань, оценил погоду в городе. О своих врпечатлениях он рассказал главе Казани Ильсуру Метшину и премьер-министру региона Алексею Песошину. Впервые Рахмон приехал в Казань в феврале 2024 года, на открытие «Игр будущего».