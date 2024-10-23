Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Общественный деятель Максим Шевченко рассказал о статусе региональной столице Татарстана из-за саммита БРИКС.

Мужчина сообщил «Бизнес Онлайн», что мероприятие стало способом обретения статуса. Сейчас Казань - центр геополитического равновесия в России.

Специалист даже предложил перенести столицу Российской Федерации в Казань и предположил, что люди будут не против.

Эксперт назвал город комфортным, так как в нем хорошо сочетаются самые разные миры: от русского вплоть до тюрко-евразийского.

Завершилось заседание глав делегаций БРИКС в расширенном составе. Что было сказано?

Ранее мы писали о том, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон, который прибыл на саммит БРИКС в Казань, оценил погоду в городе. О своих врпечатлениях он рассказал главе Казани Ильсуру Метшину и премьер-министру региона Алексею Песошину. Впервые Рахмон приехал в Казань в феврале 2024 года, на открытие «Игр будущего».