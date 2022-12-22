Стиль Фредди Крюгера больше не в моде: Какой маникюр предпочитают делать модницы из Казани

Ежемесячных поход на ногти уже давно стали закладывать в семейный бюджет. Если раньше маникюр делали перед праздниками или важными событиями, то сейчас модницы меняют ногти каждую неделю.

Но что сейчас модно?

На просторах интернета, да и в жизни встречаются абсолютно разные дизайны. Начиная от столовых приборах на ногтях и заканчивая неимоверно длинными. А где золотая середина. Об этом нам расскажет мастер креативного маникюра Poli Naaails.

- Сейчас в моде, так называемые, crazy-ногти, но на ряду с ними делают и однотонные покрытия с минималистичными дизайнами. Но стоит отметить, что сейчас нет как такого стандарта моды и красоты. Эти критерии, которые человек сам задаёт. Если раньше был в моде френч, то только его и делали. Сейчас же такого нет. Современные тенденции в маникюре правильнее будет назвать не модой, а распространёнными дизайнами,- рассказывает мастер.

А какие ногти делают чаще всего?

- У каждого мастера будет свой топ. Лично у меня наиболее распространены яркие цвета, объёмные фигуры, необычные дизайны.

Что поменялось в трендах и тенденциях?

- Рассмотрим вопрос на примере наращивания. Раньше было очень популярно наращивать на пудре. Но мы от этого уже отошли, так как появились новые технологии. Да и это не так удобно,- говорит Poli Naaalis.