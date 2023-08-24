Новости Казани
· Полина Модестова

Стартовал второй сезон: девушка из Казани стала участницей реалити «Адский шеф»

Кулинар из Казани принимает участие в реалити «Адский шеф»
Стартовал второй сезон: девушка из Казани стала участницей реалити «Адский шеф»

пресс-служба телеканала «Пятница!»:

Подписаться в Telegram

На телеканале «Пятница!» 23 августа стартовал второй сезон шоу «Адский шеф». Это экстремальное кулинарное реалити, в котором Константин Ивлев выходит за пределы кухни.

За место в кулинарной академии Ивлева, а также за звание лучшего повара России будут бороться 25 поваров со всей страны.

В первом выпуске они отправятся на черноморское побережье, где участникам предстоит приготовить блюдо из даров Черного моря, поразив Константина Ивлева не только вкусом, но и подачей.

Среди участников нового сезона «Адского шефа» один кулинар из Казани - это 36-летняя Лея Кашапова. Она является кондитером, а также занимается кейтерингом.

Кулинару из Казани, как и другим участникам проекта, предстоит в будущем пройти испытание в лесу, а в финальной части выпуска кулинары отправятся на лучшую винодельню России и приготовят свое авторское блюдо на кухне фешенебельного ресторана.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Песошину на нас плевать: как жители дома, где вырос премьер-министр Татарстана, гниют заживо

Новости Татарстана

23 часа назад

С 5 сентября в Набережных Челнах отключат горячую воду

москва уничтожение клопов

Новости Татарстана

4 часа назад

Без очереди только при угрозе жизни: в Членах опровергли информацию об отказе в медпомощи певице Иркэ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

построить купольный дом под ключ цена в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

С 1 сентября за это придется платить: ряд медицинских услуг в России станет платным

Новости Казани

день назад

В 2024 году в Казани появится новая детская городская больница

Новости Казани

23 часа назад

Жители Казани пожаловались в УФАС на откровенную и непристойную рекламу

Новости Татарстана

день назад

Осужденный на 10 лет колонии экс-глава отдела УЭБиПК из Татарстана отправился на СВО
Лонгриды
2 часа назад

Вместо гидов — нейросеть: в Татарстане появится мессенджер для туристов

Вместо гидов — нейросеть: в Татарстане появится мессенджер для туристов

Важное в РТ

час назад

В первом полугодии Сбербанк выдал малому бизнесу более 270 млрд рублей онлайн

Новости Казани

час назад

Был удостоен звания: Евгений Богачев станет «Почетным гражданином Казани»

Новости Казани

час назад

Ограничат в целях безопасности: в Казани на два месяца перекроют улицу Габдуллы Тукая

Важное в РТ

2 часа назад

СберНПФ: 75% детей откладывают деньги
Вопрос сегодня особенно актуален: в Казани будут созданы личные архивные фонды участников СВО
Новости Татарстана
час назад

Вопрос сегодня особенно актуален: в Казани будут созданы личные архивные фонды участников СВО

Новости Татарстана

3 часа назад

Проверили больше четырех тысяч: в Татарстане следят за чистотой выхлопных газов автомобилей

Важное в РТ

3 часа назад

«Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников

Новости Казани

3 часа назад

Обойдется в 40 миллионов: в Казани выполнят ремонт крыши дома на Чехова
Основано на реальных событиях: процедура, которая спасает казанцев от неожиданных проблем со здоровьем
Интересное в Казани
5 дней назад

Основано на реальных событиях: процедура, которая спасает казанцев от неожиданных проблем со здоровьем