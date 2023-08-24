Стартовал второй сезон: девушка из Казани стала участницей реалити «Адский шеф»

Кулинар из Казани принимает участие в реалити «Адский шеф»

На телеканале «Пятница!» 23 августа стартовал второй сезон шоу «Адский шеф». Это экстремальное кулинарное реалити, в котором Константин Ивлев выходит за пределы кухни.

За место в кулинарной академии Ивлева, а также за звание лучшего повара России будут бороться 25 поваров со всей страны.

В первом выпуске они отправятся на черноморское побережье, где участникам предстоит приготовить блюдо из даров Черного моря, поразив Константина Ивлева не только вкусом, но и подачей.

Среди участников нового сезона «Адского шефа» один кулинар из Казани - это 36-летняя Лея Кашапова. Она является кондитером, а также занимается кейтерингом.

Кулинару из Казани, как и другим участникам проекта, предстоит в будущем пройти испытание в лесу, а в финальной части выпуска кулинары отправятся на лучшую винодельню России и приготовят свое авторское блюдо на кухне фешенебельного ресторана.