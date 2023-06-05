Станет крупным логистическим хабом: прогнозируется бум строительства логопарков на трассе М12 Москва-Казань

На трассе М12 Москва – Казань возможен рост строительства логопарков

Как отмечает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на прогнозы консультантов, вдоль новой скоростной трассы М12 Москва - Казань в ближайшие десять лет будет построено до одно миллиона кв. м складской недвижимости.

Издание отмечает, что велик шанс, что Санкт-Петербург, которые из-за западных санкций перестал быть крупным логистическим хабом, может уступить свой статус Поволжью. В центр России грузы из Центральной и Восточной Азии должны пойти через Нижний Новгород и Татарстан.

В планах что трасса М12, которая должна стать частью транспортного коридора Европа - Западный Китай, будет запущена до конца 2023 года. Так как доля свободных площадей в логопарках Нижнего Новгорода и Казани, по данным консультантов, лишь 1-2%, то эти города и могут оказаться плотной концентрацией новых складов.

На данный момент общий объем складских помещений Татарстана - не больше 802 тысяч кв. м, заявил руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости CMWP Егор Дорофеев.