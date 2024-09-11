Стало известно, когда iPhone 16 появится в магазинах Казани

В региональной столице Татарстана новый iPhone 16 появится приблизительно с 22−25 сентября 2024 года или даже в ноябре. Об этом рассказали в издании «БИЗНЕС Online».

По информации портала, в городе iPhone 16 окажутся в iGadget, Rebro и «М.Видео». В 1-й торговой точке сообщили, что новые телефоны появятс с 22 по 24 сентября, в Rebro с 23 по 25 сентября, однако сами телефоны без предзаказа можно будет кприобрести после середины октября 2024 года.

В «М.Видео» мобильники привезут 20 сентября. В «Эльдорадо» сообщили, что техника будет доступна в ноябре. В «Яндекс.Маркете» отметили, что те, кто оформил предзаказ, получит посылку с 30 сентября.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция. Сотрудники Росстата по Татарстану составили таблицу с новыми ценами на товары. Исследование проводилось в период с 26 августа по 2 сентября 2024 года.