Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Казани

В городе Казани за период с 13 по 19 мая появилось на свет 381 малыш. По данным управления ЗАГС города, родилось 196 мальчиков и 185 девочек. Самым маленьким ребенком стал малыш с весом 1 690 грамм, а самым крупным — ребенок, весивший 5 килограмм.

Среди новорожденных чаще всего встречались имена Тимофей, Карим, Аяз, Мирон, Амелия, Ясмина, Амина. Реже родителям давали такие имена как Клим, Билал, Лямис, Кави, Назир, Джамал, Самуил, Даниэла, Фатима, Ида, Этери, Салима, Мира, Тея, Ясина.

За неделю 127 пар объединили узами брака. О количестве разводов и выданных свидетельствах о смерти информации нет.