Стал известен режим работы общественного транспорта в Казани в Ураза-байрам

21 апреля, в день празднования Ураза-байрам, в Казани общественный транспорт начнет ходить с 5:00. Об этом проинформировал глава отдела по контактам с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.

По его словам, при определении графика движения общественного транспорта в столице Татарстана на 21 апреля учли информацию от Духовного управления мусульман РТ. Там определили, что празднование в мечетях города начнется в 6:30 с чтения Корана. Чтобы все верующие попали вовремя на молитву, транспорт запустят с 5:00.

По словам Шакирова, оперативные службы Казани примут все меры для обеспечения общественного порядка и безопасности в праздничный день.