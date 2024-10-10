Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

В региональной столице Татарстана был задержан мужчина, который скрылся из суда в ходе оглашения приговора. Об этом рассказали в МВД по региону.

Не так давно говорилось, что 30-летний Станислав убежал после того, как отпросился в туалет. Известно, что молодой человек пришел на слушание сам и раньше не имел арестов. После того как мужчине вынесли приговор, он решил сбежать из здания.

Выяснилось, что фигуранта нашли на съемной квартире на улице Аделя Кутуя примерно в 22:30. В настоящее время казанец сидит в следственном изоляторе №2, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что женщина из Казани окажется в суде по подозрению в мошенничестве с жильем. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Татарстан.

Женщина брала у пострадавших денежные средства под предлогом оказания услуг по продаже недвижимости в столице.