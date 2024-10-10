В Казани судят лжериелтора за обман граждан на 2,5 млн рублей

Женщина из Казани окажется в суде по подозрению в мошенничестве с жильем. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Татарстан.

По информации следствия, 37-летняя фигурантка была руководителем компании «Гарант недвижимости», она обманом украла у 6 жителей региона больше 2,5 млн рублей. Все случилось в период с 2019 по 2021 год.

Женщина брала у пострадавших денежные средства под предлогом оказания услуг по продаже недвижимости в столице. Известно, что она не планировала исполнять свои обязательства. Женщина свою вину признала, ущерб она уже возместила, дело было направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона. Выяснилось, что перед преступными действиями мужчины не раз заходили в ювелирный салон и смотрели, где находятся входы и выходы, а также камеры в ТЦ.