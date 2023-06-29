Стало больше на 6 человек: в Татарстане было увеличено количество госслужащих

Минниханов увеличил численность госслужащих Татарстана на 6 человек

Глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил количество государственных служащих. В данном случае речь идет о сотрудниках министерства промышленности и торговли республики. Указ, соответствующий данному решению, появился на официальном сайте президента республики.

Как следует из документа, количество сотрудников минпромторга республики станет больше на шесть человек - их количество увеличат со 124 до 130. Цель этой меры, судя по опубликованному документу - "совершенствование деятельности министерства промышленности и торговли республики".

Данный указ вступит в силу 1 сентября 2023 года. Финансирование расходов, которые связаны с обеспечением указа, ляжет на кабинет министров республики.