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· Полина Модестова

Стала известна дата: в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо»

Власти Татарстана огласили дату авиационного праздника «Я выбираю небо» в Казани
Стала известна дата: в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо»

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В Казани 5 августа состоится праздник "Я выбираю небо!", который проходит в городе уже в 12-раз. Его проведут возле Центра семьи "Казан". Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министр РТ Алексей Песошин. Его цель - популяризация авиации, а также вовлечение молодежи в отрасль путем демонстрации достижений страны в области воздухоплавания и авиастроения.

В прошлом году праздник проводился 6 августа. Тогда возле центра семьи "Казан" собрались тысячи местных жителей. Зрители смогли насладиться полетами 30 воздушных судов военных, гражданской и экспериментальной авиации, а также вертолетов.

Впервые праздник провели еще в 2012 году. До 2017 года его можно было увидеть лишь на территории аэродрома Куркачи в Высокогорском районе. С 2017 года было принято решение сделать его ближе к людям - теперь казанцам нет необходимости ехать в другой район, самолет прилетают в столицу.

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