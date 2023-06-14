Фяргат Мухаметзянов назначен новым заместителем главы МВД по Татарстану

Полковник полиции Фяргат Мухаметзянов был назначен на должность заместителя министра внутренних дел Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Известно, что мужчина стал пятным заместителем министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Сейчас среди них также находятся глава полиции Алексей Соколов, генерал-майор полиции Алексей Завгороднев, глава следствия Владимир Изаак.

До нового назначения Фяргат Мухаметзянов трудился на посту заместителя главы полиции Татарстана по охране общественного порядка.