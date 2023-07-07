Стал нападать с ножом: в Казани во время драки в общепите погиб мужчина

В Казани во время драки 6 июля в магазине убили мужчину

В Казани в результате ночной потасовки в одном и заведений общественного питания погиб один человек. Еще двое были госпитализированы. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, сообщает ТАСС.

Сообщение о драке, произошедшей на улице Хусаина Мавлютова, поступило в отдел полиции Горки. Сотрудники полиции установили, что конфликт возник между тремя мужчинами и продавцом фастфуда. Позже он перерос в потасовку.

В какой-то момент вмешался еще один человек - знакомый продавца, который нанес несколько ножевым ранений клиентам магазина, после чего скрылся с места происшествия.

В результате один пострадавший погиб на месте, а двое мужчин были госпитализированы с травмами. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.