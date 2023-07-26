Способствовал расследованию: лидера ОПГ «Жилки» приговорили к 12 годам

Лидера ОПГ «Жилки» Марухина приговорили к 12 годам тюрьмы

В Авиастроительном суде Казани слушается уголовное дело по убийству прошлых лет. Преступление произошло в 1998 году, однако доказательную базу следствию удалось подготовить только сейчас. Способствовало это и откровение бывшего лидер преступной группировки «Жилка» Юрия Марухина, который на данный момент отбывает пожизненный срок за преступление, совершенное им ранее.

Во время суда следствие напомнило, что Марухин указал своим подопечным из группировки расправиться с председателем другой группировки «Северный» - Шитовым. Связано это было с подозрением его в убийстве лидера «Северного» Гайнута. Мужчина был убить у городской больницы №12.

Во время судебного заседания адвокат Марухина Александр Коган напомнил, что по преступлению уже истек срок давности. Несмотря на это, сторона обвинения требует назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Смягчающим фактором является то, что он поспособствовал расследованию дела по убийству Шитова, сообщает kazved.ru.