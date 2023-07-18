«Создают блуждающий трафик»: в Казани с 1 августа на нескольких улицах вырастут цены за парковку

На части улиц Казани с 1 августа 2023 года изменятся цены на парковку

С 1 августа на 25 казанских улицах поменяются тарифы на парковку. Напомним, что до этого стоимость не изменялась на протяжении шести лет. На данный момент изменения стали необходимостью, так как они позволят решить проблему полной загрузки мест на участках в пиковые часы. Повышение тарифа позволит перераспределить автомобили по другим зонам, отмечают в мэрии.

Тариф поменяться на парковках, которые расположены на улицах Миславского, Мусы Джалия, Пушкина, Кави Наджми, Айвазовского, Дзержинского, Бутлерова, Чернышевского и других. На данный момент в пиковые часы они оказываются загружены на 95-100%. Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров отметил, что это тот уровень, когда водитель начинает искать свободное место, создавая блуждающий трафик, а не найдя его, он оставляет машину с нарушением правил дорожного движения.

Помимо этого, ранее исполком получал обращения от представителей бизнеса и других учреждений, расположенных в зоне платных парковок. Владельцы просили увеличить трафик, так как у них и их клиентов нет возможности оставить автомобиль рядом.

Корректировка запланирована с 1 августа на 25 участках. На 3 из них цена поднимется до 50 рублей, на 20 - до 70 рублей и на 2 - до 100 рублей. Напомним, что парковки будут платными в будни дни с 8 утра до 19:00. В выходные и праздничные дни оплата не взимается.