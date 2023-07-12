Сократилось на 15%: в Казани стало заметно меньше пожаров в этом году

В Казани на 15% сократилось количество пожаров

В Казани в начала года произошло 563 пожара, что на 15% меньше, нежели за аналогичный период 2021 года. Всего в пожарах погибло 16 человек, когда в прошлом году их количество достигло 20. Такие данные были приведены на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

В связи с державшейся на протяжении нескольких дней жаркой погодой на заседании обсуждали природные пожары и меры их профилактики. Глава Управления гражданской защиты Сергей Чанкин установил, что для сокращения количества возгораний специалисты очистили от мусора и сухостоя бесхозные земельные участки.

Помимо этого, в лесопарке «Лебяжье» было обновлено 180 км противопожарных минерализованных полос, а еще 14 км - в жилых массивах, которые граничат с лесами. Были проверены и пожарные гидранты специалистами МУР "Водоканал", На данный момент на балансе предприятия содержатся 4 474 устройств, из которых 74 отремонтировали.

Со слов Сергея Чанкина, в июне 2023 года в Казани было зарегистрировано 27 возгораний травы, твердых бытовых отходов и камыша.