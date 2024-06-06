Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

Собирать состав будут на заводе «Уральские локомотивы»

Социальные сети

Подписаться в Telegram

На ПМЭФ специалисты представили макет скоростного электропоезда. На форуме люди ознакомились с расположением сидений и столов.

Собирать состав будут на заводе «Уральские локомотивы». Поезд делали лучшие инженеры и конструкторы России, которые применили самые передовые технологии. Известно, что поезд сможет развивать свою скорость до 400 км/час.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Интересное в Казани

день назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

фирма которые травят тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Интересное в Казани

2 дня назад

Топ-5 рыбных блюд, которые обязательно надо попробовать этим летом

строительство пристройки к дому цена в Москве

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

18 часов назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене

Новости Казани

17 часов назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

Крупного бобра заметили на улицах Казани: видео
Новости Татарстана
18 часов назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

17 минут назад

Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

Интересное в Казани

день назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

Новости Татарстана

47 минут назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Новости Казани

час назад

УНИКС расстался с титулом чемпиона страны 5 июня
В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан
Новости Казани
10 часов назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан

Новости Казани

15 часов назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Казани

16 часов назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани
Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!
Интересное в Казани
6 дней назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!