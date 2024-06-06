Скорость до 400 км/ч: в Петербурге показали, как будет выглядеть поезд до Казани

На ПМЭФ специалисты представили макет скоростного электропоезда. На форуме люди ознакомились с расположением сидений и столов.

Собирать состав будут на заводе «Уральские локомотивы». Поезд делали лучшие инженеры и конструкторы России, которые применили самые передовые технологии. Известно, что поезд сможет развивать свою скорость до 400 км/час.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня